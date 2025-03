Avós e tios são presos suspeitos de matar criança de 2 anos que desapareceu

Uma reviravolta nas investigações sobre a morte de Émile Soleil, o menino de dois anos e meio que desapareceu em 8 de julho de 2023, nos Alpes franceses. Nesta terça-feira, 4 familiares foram presos por suposto assassinato e ocultação de cadáver.

Como detalhado pelo site El Mundo, centenas de pessoas vasculharam a floresta em vão, e durante meses os pais mantiveram a esperança de que o menino ainda estivesse vivo, até que em 30 de março de 2024, uma mulher que caminhava por uma trilha a menos de dois quilômetros da aldeia encontrou restos humanos, que mais tarde foram identificados como o crânio e os dentes de Émile.

Em outras buscas, as autoridades encontraram uma caixa de flores de cerca de um metro de comprimento que estava colocada perto da pequena igreja da vila. A hipótese é que o corpo da criança pode ter permanecido escondido, pelo menos por um tempo, dentro do vaso colocado no centro da cidade, visível a todos.

No dia do seu desaparecimento, Émile estava aos cuidados do avô, Philippe Vedovini, que queria levar toda a família para instalar uma cerca.

Segundo uma hipótese do jornal policial Nouveau Détective, Émile queria ir brincar com os primos em uma cabana próxima e pode ter desobedecido ao avô, conhecido por sua severidade, o que desencadeou sua reação violenta e uma punição que saiu do controle.

Agora, Philippe e sua esposa, avós de Émile, e dois de seus filhos, tios do menino, estão presos por dois crimes.

Ainda de acordo com as informações, o caso ainda seguirá em investigação.