Mãe de adolescente esfaqueia a outra na frente de escola por causa de briga entre as filhas

Por um desentendimento entre as filhas, duas mães brigaram, e uma delas acabou sendo esfaqueada na frente de uma escola municipal no Centro de Piúma, no Espírito Santo, na noite de segunda-feira (24).

Como detalhado pelo site G1, a confusão com esfaqueamento aconteceu no horário de saída dos alunos e foi acompanhada por várias pessoas, que até tentaram separar as mulheres.

Desentendimento começou na escola

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), na última sexta-feira, a PM foi acionada por causa de uma briga entre as jovens e, desde então, as mães trocaram ameaças durante o fim de semana.

O boletim da PM narrou que, depois da confusão, no sábado (22), a mãe de 38 anos disse que a outra (de 31 anos) foi até a casa dela e bateu na filha.

Já na segunda-feira (24), ela foi até a casa da outra e a ameaçou.

Já na hora da saída da escola, as duas se encontraram, e a mulher de 38 anos partiu para cima da outra. Então, a vítima de 31 revidou batendo na filha da agressora com um capacete.

No desenrolar, o documento da polícia informa que a mulher de 31 anos teve ferimentos graves com objetos cortantes e foi encontrada caída no chão.

Além dela, a filha da agressora, de 16 anos, também ficou ferida.

No local, mãe e filha foram encontradas sujas de sangue, sendo que uma delas confessou ter esfaqueado outra mulher. Imediatamente, as duas suspeitas, de 38 e 16 anos, foram colocadas no carro dos militares.

Ainda de acordo com as informações, a Polícia Civil informou que a suspeita foi conduzida à Delegacia e autuada em flagrante por tentativa de homicídio. Já a adolescente de 16 anos assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC) por ato infracional análogo ao crime de vias de fato.

Com informações do site G1