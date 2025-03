Dentista é preso acusado de abusar sexualmente de mulheres em sua clínica

Um dentista de 50 anos com clínica localizada em um shopping na Asa Norte, no Distrito Federal, foi preso sob a suspeita de abusar sexualmente de pacientes e funcionárias no local.

De acordo com o portal de notícias R7, uma paciente registrou ocorrência na polícia para que uma investigação fosse aberta.

Em depoimento, uma funcionária relatou que o homem criava situações para realizar os abusos, como pedir para ficar além do horário de expediente.

Em 2012, o dentista foi indiciado por estupro de uma paciente que estava deitada em sua maca e por violência doméstica contra uma ex-companheira. No entanto, seguiu atuando em sua clínica.

Agora, a polícia responsável pelo caso acredita que outras mulheres possam ser vítimas e incentiva denúncias na 5ª Delegacia da Asa Norte.

