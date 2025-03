Conselho Tutelar devolve à mãe bebê encontrado em motel com mais dois homens e sinais de descuido

Em uma situação inesperada, um bebê de 2 anos foi encontrado em um motel com a mãe e mais dois homens, em Campo Grande (MS).

Como detalhado pelo site Metrópoles, a mulher alegou que foi ao motel para comemorar a formatura e, por não ter com quem deixar o filho, decidiu levá-lo junto.

Funcionárias do motel informaram que os três chegaram ao local por volta das 5h30 da manhã, mas, como os vidros do veículo estavam fechados, não foi possível perceber a presença da criança.

No entanto, ao ouvirem o choro, as funcionárias abriram o portão do quarto e se depararam com um dos homens, vestindo apenas roupas íntimas, segurando a criança nos braços.

Segundo as funcionárias do estabelecimento, a mãe então ameaçou os funcionários, dizendo que mataria todo mundo se a polícia fosse acionada.

Ao chegar ao local, a PM encontrou embalagens de bebidas alcoólicas dentro do veículo e um pacote de preservativos aberto na suíte.

Diante da situação, o Conselho Tutelar foi acionado e recolheu a criança, que, segundo as conselheiras, apresentava sinais de descuido.

Segundo o reltato, os três adultos foram levados para a delegacia, sendo que os dois homens precisaram ser algemados devido ao estado de embriaguez e ao comportamento alterado.

Ainda de acordo com as informações, a mulher chegou a ser presa; no entanto, a criança foi devolvida à mãe pelo Conselho Tutelar nesta segunda-feira (24).

