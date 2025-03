Caso Vítoria: em meio a polêmicas, reconstituição do crime é anunciada pela polícia

A Polícia Civil de São Paulo solicitou a reconstituição do crime no caso Vitória, adolescente de 17 anos encontrada morta em Cajamar, São Paulo.

De acordo com o portal de notícias Jornal Correio, o suspeito Maicol Sales dos Santos é o único preso até o momento, mas a defesa dele contestou a confissão, alegando coação.

Após essa contestação, a polícia decidiu reconstituir o crime para esclarecer pontos pendentes. Na versão de Maicol, ele afirma que desferiu dois golpes no pescoço de Vitória, mas a polícia constatou três golpes.

O suspeito também afirmou no depoimento que enterrou o corpo da menina. No entanto, ele não estava enterrado. Além disso, a arma do crime ainda não foi localizada.

Foram encontrados vestígios de sangue na casa e no carro do suspeito, que ainda precisam ser analisados. A família da vítima não comentou a reconstituição, e o advogado de Maicol ainda não se pronunciou.

