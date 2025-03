Bolsonaro compara seu julgamento ao jogo de eliminatórias da Copa do Mundo

O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) acontece nesta terça-feira (25) e Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) vai decidir se aceita a acusação contra o ex-presidente e outros sete aliados.

Bolsonaro foi denunciado como líder de uma organização criminosa que tentou dar um golpe de Estado pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, quem relacionou uma “cadeia de acontecimentos” entre 2021 e 2023 que visavam mantê-lo no poder.

Em sua conta no X, antigo Twitter, o político comparou o julgamento da denúncia da PGR contra ele, no STF ao jogo entre Brasil e Argentina, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, que acontece na noite desta terça, em Buenos Aires.

Bolsonaro, publicou que em seu caso o juiz “apita antes de o jogo começar”, e concentra em si todos os poderes sobre o resultado da partida, dando a entender que o desfecho do seu julgamento já está selado.