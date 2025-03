Sabesp abre mais de 400 vagas para o Programa Jovem Aprendiz

A Sabesp inicia, nesta segunda-feira (24), as inscrições para o Programa Jovem Aprendiz Sabesp 2025-2026. São 433 vagas distribuídas em 51 municípios paulistas, abrangendo a Região Metropolitana de São Paulo, interior e litoral. Realizado em parceria com o Senai-SP, o programa oferece 321 vagas administrativas e 112 vagas técnicas para cursos em Eletroeletrônica, Eletromecânica, Mecatrônica e Química.

“Desde 2006, o Programa Jovem Aprendiz Sabesp já contribuiu para a formação de mais de 5.500 jovens, oferecendo aprendizado teórico e prático”, destaca Josué Bressane, diretor de Gente & Gestão da Sabesp. “Com a desestatização, temos uma grande novidade, os aprendizes que finalizarem o programa com um bom desempenho poderão se candidatar às vagas da Sabesp e, assim, fazerem parte da transformação da empresa e construírem conosco a Nova Sabesp”, completa ele.

As inscrições seguem até o dia 7 de abril e os interessados devem acessar o link https://www.sabesp.com.br/programa-jovem-aprendiz.

Requisitos para participação:

Para as vagas administrativas, os candidatos devem:

Ter entre 14 e 22 anos completos na data de admissão (sem limite de idade para pessoas com deficiência);

Estar matriculado, cursando ou ter concluído o Ensino Médio ou EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Para as vagas técnicas, os candidatos devem:

Ter entre 18 e 22 anos (sem limite de idade para pessoas com deficiência);

Ter concluído o 1º ano do Ensino Médio ou estar cursando/concluído o Ensino Médio ou EJA.

Benefícios e duração do contrato:

Os aprendizes receberão meio salário-mínimo para jornada de 4 horas diárias e de um salário-mínimo para jornada de 8 horas. Além disso, terão direito a Vale refeição, Vale transporte, Assistência médica e Seguro contra acidentes pessoais.

O contrato tem duração de 18 meses, com início das atividades previsto para maio/25. Ao final do programa, os participantes receberão o certificado de qualificação profissional, desde que apresentem presença e desempenho satisfatórios nas atividades teóricas e práticas, conforme o regimento do Senai-SP.

Para ampliar o impacto social do programa, os jovens oriundos de escola pública terão prioridade durante o processo, que privilegiará a diversidade. Após o término do Programa Jovem Aprendiz, os participantes com melhor desempenho poderão ser considerados pela Sabesp para possíveis vagas do quadro de colaboradores da empresa.