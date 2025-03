Passageiros relatam brigas e empurrões para entrar nos trens da Linha 11-Coral da CPTM

A manhã desta segunda-feira, 24 de março, começou caótica para os passageiros que dependem dos trens da Linha 11-Coral da CPTM em São Paulo. Devido a uma falha de sinalização a circulação dos trens ocorre com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações Guaianases e Corinthians-Itaquera, causando superlotação e confusão nas plataformas de embarque e desembarque.

Em nota divulgada pela CPTM, a companhia confirma que o problema na sinalização que afetou a circulação dos trens foi identificado no início da manhã, perto das 6h50, e reforça que a lentidão tem como objetivo facilitar a atuação das equipes de manutenção para correção do problema.

“Para atuação da equipe de manutenção, os trens circulam com restrição de velocidade no trecho, sem interferência do intervalo médio da linha. A CPTM pede desculpas pelo transtorno causado aos passageiros”.

Relatos de briga e empurrões foram compartilhados nas redes sociais

Diante do cenário caótico nas plataformas das estações, usuários utilizaram as redes sociais para compartilhar imagens, vídeos e relatos da situação durante o início da manhã desta segunda-feira (24). Entre reclamações e desabafos, alguns internautas relataram brigas e empurrões entre usuários na tentativa de embarcar nas composições superlotadas.

O perfil São Paulo sobre Trilhos compartilhou registros e relatos de empurra-empurra e troca de tapas entre passageiros que tentaram embarcar na estação Ferraz de Vasconcelos. Em meio aos diversos comentários, usuários também reclamaram que apesar da lentidão na operação dos trens os painéis que informam sobre a operação das linhas da CPTM seguem indicando que a Linha 11-Coral opera normalmente.