Mulher aciona a polícia após o companheiro tentar atear fogo em seu carro com ela dentro

Uma mulher conseguiu acionar a polícia após sofrer uma série de ameaças feitas pelo companheiro. Segundo a vítima, o homem danificou seu carro e despejou gasolina no interior do veículo afirmando que iria “tacar fogo” no carro com ela dentro. Após a denúncia, o homem foi preso em flagrante no último domingo, 23 de março, em Jundiaí, no interior de São Paulo.

ANÚNCIO

Leia também:

Informações compartilhadas pelo G1 revelaram que uma equipe da Guarda Civil de Jundiaí foi encaminhada ao local para averiguar o caso. Ao chegar, eles encontraram a vítima que relatou ter sido ameaçada pelo suspeito.

O homem teria danificado partes da lataria do carro da companheira, quebrado os vidros e jogado gasolina no interior do veículo com a intenção de colocar fogo enquanto ela estava no interior do carro.

Por sua vez, o suspeito resistiu à abordagem policial ao ser localizado na frente da casa da vítima. Ele confessou a intenção de incendiar o carro e ferir a companheira. Diante do ocorrido, o homem foi algemado e encaminhado ao Plantão Policial.