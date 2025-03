Jovem de 16 anos desaparece após deixar o sobrinho na creche

A jovem Francisca Alice Veras Bezerra, de 16 anos, está desaparecida desde a última sexta-feira (21) após deixar o sobrinho em uma creche localizada em Guarulhos. A menina e a família se mudaram do Ceará para São Paulo há dois meses.

De acordo com informações compartilhadas pelo Metrópoles, Francisca seguia a mesma rotina todos os dias, deixando o sobrinho na creche pela manhã e seguindo à Escola Professora Maria Angélica Soave, onde estuda. No entanto, segundo os familiares, ela nem chegou a aparecer na escola no dia de seu desaparecimento.

Ela foi vista a caminho da escola

Em declaração a mãe da adolescente, Justina Veras, revela que o desaparecimento da filha é suspeito visto que a menina não tinha amigos e não namorava. “Nós nos mudamos de Fortaleza (CE) para cá há dois meses. Que a gente saiba ainda não tinha ninguém na cidade que pudesse influenciá-la”.

A menina foi vista pela última vez em imagens de uma câmera de segurança por volta das 6h50. Ela seguia em direção a escola e não apresentava comportamentos incomuns ou interagia com outras pessoas nas imagens.

O caso segue sob investigação do 9º DP de Guarulhos e conta com apoio de equipes da Polícia Civil para localizar a jovem e esclarecer o caso.