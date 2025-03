Imagens mostram trajeto percorrido por menino autista achado morto em córrego no interior de SP

Imagens do menino correndo pelas ruas do bairro foram registradas por câmera de segurança.

Imagens registradas por uma câmera de segurança mostram o momento em que Samuel Gusmão Ristori, de 10 anos, corre por uma rua momentos antes de seu desaparecimento. O menino, foi encontrado já sem vida em um córrego da cidade de São José dos Campos, no interior de São Paulo.

O registro da câmera foi feito no domingo, dia 23 de março, por volta das 15h13. Samuel, de camisa vermelha e cueca, é visto correndo pela rua enquanto segura algo em sua mão direita. O menino, que morava nas proximidades do local onde a câmera flagrou parte de seu trajeto, era autista. Informações divulgadas pelo G1 indicam que Samuel teria aberto o portão de casa e saído sozinho logo em seguida.

Nas imagens é possível ver que o menino caminha sozinho e segue pela rua Hermogêneo Fernandes da Silva em direção à Avenida Maria de Lourdes Medeiros de Assis. A informação condiz com testemunhas que afirmaram ver o menino na avenida antes dele entrar em uma região de mata e árvores. O último local em que ele foi visto ficava a 1,7 quilômetro de sua casa.

Corpo foi encontrado por um primo

Após o desaparecimento de Samuel o corpo do menino foi encontrado por volta da meia-noite no córrego Senhorinha. O responsável por localizar a criança seria um de seus primos. No boletim de ocorrência foi confirmada a identificação da criança.

Conforme informações da Polícia Civil, o corpo não possuía “sinais aparentes de lesão externa”. Desta forma, a principal suspeita é de que ele tenha se afogado no córrego. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.