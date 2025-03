Estelionato? Caos marca cruzeiro com presença de artistas

Um cruzeiro temático, com shows marcados de artistas como Paulo Ricardo, Sandra de Sá, Double You, Jon Secada, entre outros, e que partiu de Santos na sexta (21) acabou virando um caos que se estendeu pelo fim de semana. Dezenas de pessoas passaram mais de 15 horas em filas até serem informadas que ficariam para fora do navio por overbooking (venda de cabines maior do que a capacidade disponível no navio).

O Costa Pacifica havia sido fretado pela empresa On Board Entretenimento para realizar o cruzeiro temático ‘Energia On Board’. Com preços de R$ 5 mil a R$ 12 mil, a viagem teria apresentações de diversos artistas com sucessos dos anos 80.

O cruzeiro, com destino a Angra dos Reis (RJ), deveria partir do Porto de Santos na tarde de quinta-feira (20) e retornar neste domingo (23). No entanto, houve atraso na saída do navio até a madrugada de sexta-feira (21) porque centenas de passageiros não conseguiram embarcar após horas em filas no terminal marítimo.

De acordo com o boletim de ocorrência, a previsão repassada pela companhia Costa Cruzeiros para o Concais era que 3.404 pessoas desembarcassem do cruzeiro para embarque de 1.953 novos passageiros na quinta-feira. No entanto, por volta das 22h, a empresa responsável pelo fretamento do navio informou aos responsáveis pelo terminal que não teria como embarcar cerca de 250 turistas.

A situação gerou um tumulto no local, sendo necessária intervenção das polícias Civil e Federal, além da equipe da Guarda Portuária e do corpo interno de segurança do terminal de passageiros.

Ainda segundo o registro policial, o sócio e a advogada da empresa On Board providenciaram transporte e hospedagem em Santos para os turistas que não embarcaram. O sócio alegou que a venda das cabines saiu de controle, mas nunca houve a intenção de prejudicar clientes e, por isso, iria ressarci-los.

O caso foi registrado como estelionato e é investigado pela Polícia Civil, que também trabalha para identificar as vítimas. Procurada pelo Metro, a empresa On Board Entretenimento não se manifestou até a publicação desta reportagem.

Em nota, a Costa Cruzeiros lamentou o caso, informando que aproximadamente 100 hóspedes não conseguiram embarcar no fretamento Energia On Board a bordo do Costa Pacifica, programado para sair do Porto de Santos na quinta-feira (20).

“De fato, alguns hóspedes compareceram sem os formulários de embarque necessários e/ou números de reserva. Tal situação causou um atraso considerável nas operações de check-in. Como resultado, a partida do navio foi adiada para as 2 horas da manhã desta sexta-feira, dia 21 de março”, alegou.

Ainda segundo a companhia, a administração do cruzeiro e o envio da lista de passageiros para embarque são de responsabilidade exclusiva do fretador, ou seja, a empresa On Board Entretenimento, organizadora do evento.

“A Costa aconselha aos hóspedes interessados a entrarem em contato com o fretador, responsável pelo evento a bordo. A Costa fez tudo o que foi possível para permitir o embarque das pessoas que compareceram sem os documentos necessários de forma a garantir a conformidade com as normas e protocolos de segurança”, concluiu.