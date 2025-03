VÍDEO: Veja momento em que motociclista tem moto de luxo roubada dentro da garagem de prédio, em SP

Imagens de câmeras de segurança de um prédio localizado no Campo Belo, na Zona Sul de São Paulo, registraram o momento em que um motociclista foi rendido por criminosos armados, que usavam capacetes. Eles obrigaram a vítima a descer da motocicleta de luxo e fugiram levando o veículo. Até a tarde deste domingo (23), nenhum deles tinha sido preso.

Veja abaixo o vídeo divulgado pela Band:

O caso ocorreu na tarde de sábado (22), no prédio que fica na Rua Barão do Triunfo. O vídeo mostra quando o motociclista entrou no local e foi rendido por um criminoso armado. Na sequência, outros dois bandidos se aproximaram em uma moto e todos foram para cima da vítima.

Os assaltantes obrigaram o motociclista a descer da moto de luxo, retiraram seu capacete e outros pertences e depois fugiram levando o veículo.

Um boletim de ocorrência sobre o roubo foi registrado no 27º Distrito Policial. Os policiais fazem diligências em busca dos suspeitos e da moto roubada, mas nenhum deles tinha sido localizado até a publicação desta reportagem.