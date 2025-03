VÍDEO: Motorista de app é preso após atropelar de propósito grupo em frente a bar; imagens são fortes

Motorista de app, que não tinha CNH, é preso após atropelar grupo de propósito em Nova Iguaçu, no RJ

Câmeras de segurança registraram o momento em que um motorista de aplicativo, que não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH), atropelou de propósito um grupo que estava na frente de um bar, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. O condutor discutiu com dois passageiros que tinham acabado de descer do veículo e avançou contra eles, atingindo também outras pessoas que estavam na calçada. O condutor foi preso e vai responder por 10 tentativas de homicídio.

O vídeo abaixo, divulgado pelo portal UOL, mostra o momento em que o motorista atropelou as vítimas (veja abaixo - ATENÇÃO: Imagens fortes).

O caso ocorreu na noite de sexta-feira (21). O vídeo mostra quando dois passageiros desembarcaram do carro na Rua Presidente Vargas. Na sequência, motorista de app desceu e começou a discutir com as pessoas.

O condutor voltou a entrar no carro, fez uma manobra perigosa, quando quase atropelou crianças, e depois jogou o carro contra as outras pessoas que estavam na calçada em frente a um bar. Pelo menos 10 foram atingidas e o homem fugiu na sequência.

As imagens mostram que algumas pessoas chegaram a ser arremessadas, mas apenas duas delas sofreram lesões leves. Elas foram socorridas e estão fora de perigo.

O caso passou a ser investigado e, por meio de imagens de câmeras de segurança e pelo registro de viagem feito no aplicativo, os policiais conseguiram identificar o condutor. O carro que ele dirigia, que apresentava marcas deixadas pelo atropelamento, foi localizado estacionado em uma rua de Curicica, na Zona Oeste do Rio, no sábado (22).

O motorista de app não estava no local, mas os agentes ficaram aguardando seu retorno e, assim que ele apareceu, foi preso.

O homem foi levado ao 56ª Distrito Policial de Comendador Soares, onde foi constatado que ele não tinha CNH. Ele disse que usava a conta de um irmão para poder pegar corridas por meio do aplicativo.

Ele foi autuado em flagrante por 10 tentativas de homicídio e segue à disposição da Justiça. Como o nome não foi revelado, não foi possível localizar a defesa dele até a publicação desta reportagem.