VÍDEO: Jovem negro fica com rosto desfigurado ao ser espancado por PMs na porta de casa em SP

Abordagem policial violenta deixou o jovem Leonardo Igor Barboza Parreira, 19, com o rosto desfigurado, na Zona Sul de SP

Uma abordagem policial violenta a um jovem negro causou revolta nos moradores do bairro Jardim Colina, na Zona Sul de São Paulo. Imagens gravadas por uma testemunha mostram quando policiais militares espancaram Leonardo Igor Barboza Parreira, de 19 anos, na porta da casa em que mora. A mãe dele tentou intervir, mas também foi empurrada ao chão (assista abaixo). A vítima ficou com o rosto desfigurado após as agressões.

O caso ocorreu na noite da última sexta-feira (21). O vídeo mostra quando Leonardo já estava imobilizado com um “mata-leão”, mas era agredido pelos policiais com socos e chutes. Pessoas que acompanhavam a cena gritavam, desesperadas, pedindo pelo fim do espancamento.

“Vai matar o moleque”, disse uma das testemunhas, enquanto foi possível ver a mãe do rapaz se aproximando, tentando intervir, e sendo empurrada por um dos PMs.

Após as agressões, Leonardo foi levado ao pronto-socorro da Vila Moraes com várias marcas de lesões. Ele ficou com o lado esquerdo do rosto desfigurado.

Conforme o boletim de ocorrência, os PMs disseram que o rapaz estava sentado fumando na calçada e resistiu à abordagem. Ele estava em atitude suspeita, usando um blusão em uma noite de calor, e não obedeceu ao ser orientado a levantar as mãos.

Durante a revista, os agentes encontraram um celular furtado com ele. Os PMs disseram que o rapaz os xingou e apresentou resistência e, por isso, tiveram que usar “força moderada” para contê-lo.

Durante as consultas, os agentes descobriram que Leonardo já tinha antecedentes criminais por furto e, após o atendimento médico, ele foi levado ao 26° Distrito Policial do Sacomã, onde o caso foi registrado.

Em depoimento, o rapaz disse que comprou o celular recentemente e não sabia que ele era furtado. Logo depois, ele foi liberado.

O advogado Higor Oliveira, que defende Leonardo, afirmou que os PMs agiram com truculência e desproporcional e que eles estudam buscar as medidas cabíveis. “Vamos formalizar uma denúncia na corregedoria para que os policiais envolvidos sejam responsabilizados pelos seus excessos”, disse.

Já a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SPP-SP) disse que a Polícia Militar analisa as imagens que mostram a abordagem ao rapaz. “A instituição reforça que não compactua com desvios de conduta de seus agentes e pune com rigor os que não seguem os protocolos da corporação”, destacou a pasta.