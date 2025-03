VÍDEO: Após quase 40 dias internado, Papa Francisco deixa hospital sorridente e acena aos fiéis; veja

O Papa Francisco, de 88 anos, recebeu alta na manhã deste domingo (23) após passar 38 dias internado para tratar uma pneumonia bilateral. Na saída do Hospital Gemelli, em Roma, na Itália, ele apareceu sorridente e fez questão de cumprimentar os dezenas de fiéis que o aguardavam (assista abaixo).

Sentado em uma cadeira de rodas e com a voz fraca, o pontífice disse: “Obrigado a todos!”. Ainda no seu breve discurso, ele citou uma fiel em particular: “Estou vendo aquela mulher com as flores amarelas, muito bem”, disse.

A fiel em questão era Carmela Vittoria Mancuso, de 79 anos, que desde a internação comparecia todas as manhãs à Policlínica Gemelli e todas as tardes à Praça de São Pedro para rezar por Francisco, sempre segurando as rosas amarelas.

Recuperação

Apesar da alta médica, o pontífice terá que manter alguns cuidados em casa e ficar em repouso por dois meses. Por conta dos tratamentos que precisou receber durante a internação, como o uso de oxigênio de alto fluxo, Francisco ficou com sequelas na voz. Assim, ele será submetido a fisioterapia respiratória e a exercícios de fala.

No sábado (22), ao anunciar que o papa teria alta, o chefe da equipe médica, Sergio Alfieri, falou que não existe um prazo específico para que Francisco recupere a fala e ainda citou que daqui pra frente ele precisa levar “um estilo de vida mais calmo”.

“Ele está melhorando, portando esperamos que muito em breve ele possa retornar às atividades normais”, destacou Alfieri.

Internação

Francisco foi internado no Hospital Gemelli no dia 14 de fevereiro deste ano. Ele foi diagnosticado com um quadro de pneumonia bilateral, ou seja, seus dois pulmões foram atingidos, diminuindo a sua capacidade respiratória. Tosse e excesso de catarro são alguns dos sintomas mais comuns, além de febre e dificuldade para respirar.

Mais comum em pessoas com o sistema imunitário enfraquecido, como idosos, tal pneumonia pode ser causada por vírus, bactérias ou fungos. A internação facilita o tratamento médico, já que o uso de suporte respiratório e antibióticos específicos acontece.

Antes da internação, o papa já vinha lidando com dificuldades nos joelhos e quadris e devido ao frio que atingiu a Itália nos últimos meses tinha sido aconselhado que evitasse a exposição ao ar fresco.