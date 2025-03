Imposto de Renda: golpe da falsa regularização de CPF cresce no período de entrega das declarações

Criminosos aproveitam do período de entrega das declarações do IR para reviver golpe da falsa regularização do CPF

O prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda 2025 começou no último dia 17 e se estende até 30 de maio. Enquanto os contribuintes se preocupam em organizar os documentos para acertar as contas com o Fisco, os golpistas se aproveitam para reviver a fraude da falsa regularização do Cadastro de Pessoa Física (CPF).

O advogado Francisco Gomes Júnior, Presidente da Associação de Defesa de Dados Pessoais, alerta que os contribuintes devem ficar muito atentos caso recebam qualquer mensagem ou email pedindo que o documento seja regularizado.

“O período de declaração e restituição do Imposto de Renda é sempre marcado por golpes desse tipo. Os criminosos aproveitam o momento de maior preocupação dos contribuintes para tentar obter dados pessoais e financeiros por meio de correspondências fraudulentas que imitam documentos oficiais da Receita”, explica o especialista.

Gomes Júnior explica que, neste tipo de fraude, os golpistas costumam enviar cartas informando que o CPF do destinatário está irregular e que é necessário regularizar os dados cadastrais para evitar problemas com a Receita Federal.

O documento contém um QR Code ou link para um site falso, onde a vítima é induzida a fornecer informações como CPF, nome completo, dados bancários e até códigos de autenticação. Em alguns casos, os fraudadores também solicitam pagamentos sob a justificativa de taxas para regularização.

“Essas correspondências são muito bem elaboradas, com logotipos, formatação e linguagem semelhantes às usadas pelo órgão oficial. Isso acaba enganando muitas pessoas, principalmente aquelas que têm receio de cair na malha fina e querem resolver qualquer pendência o mais rápido possível”, alerta.

Para evitar cair nesse tipo de golpe, o advogado recomenda alguns cuidados:

Desconfie de correspondências inesperadas: a Receita Federal não comunica irregularidades cadastrais por carta, muito menos solicita pagamentos por meio de links ou QR Codes;

Verifique diretamente no site oficial: caso receba uma notificação suspeita, acesse o site da Receita Federal e consulte a situação do seu CPF no portal oficial;

e consulte a situação do seu CPF no portal oficial; Nunca forneça dados pessoais por telefone ou sites desconhecidos: a Receita não pede informações sigilosas por e-mail, telefone ou mensagens;

Fique atento a erros na correspondência: muitas fraudes contêm erros de ortografia, gramática e formatação. Se notar qualquer inconsistência, desconfie.

Gomes Júnior reforça que a melhor forma de evitar problemas é se manter informado e agir com cautela diante de qualquer comunicação inesperada.

“Os criminosos exploram o medo das pessoas de terem problemas com a Receita Federal. Mas, com atenção e conhecimento, é possível evitar armadilhas e proteger seus dados”, finaliza.