Homem é achado sem vida, com corte na garganta, ao lado de bilhete: “Morri porque sou estuprador”

A Polícia Civil investiga a morte de Miguel Ângelo da Silva Moreira, de 35 anos, que foi achado morto dentro de casa, amordaçado com lençóis e com um corte profundo na garganta, em Pedra Preta, em Mato Grosso. Ao lado do corpo, havia um bilhete com o seguinte texto: “Morri porque sou estuprador”.

O corpo da vítima foi encontrado por vizinhos na última sexta-feira (21). Conforme a polícia, o homem foi morto a facadas e apresentava outras marcas de violência.

Os agentes encontraram o bilhete, que acusava a vítima de ser um estuprador. No entanto, até o momento, não há confirmação se ele era suspeito por algum crime do tipo ou se tinha antecedentes criminais.

Miguel morava na casa com os três filhos, de 8, 11 e 13 anos, sendo que as crianças chegaram a ser dadas como desaparecidas, já que não estavam na residência.

No entanto, elas foram localizadas no sábado (22) sob os cuidados da mãe, em Rondonópolis, também no Mato Grosso. Não está claro se as crianças foram ao encontro da genitora antes ou depois que o pai foi morto.

Uma perícia foi realizada na casa da vítima e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passa por exames necropsiais. A Polícia Civil segue fazendo diligências para esclarecer as circunstâncias e motivação da morte de Miguel. Por enquanto, nenhum suspeito foi identificado.