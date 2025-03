Canibalismo: idosa alegou à polícia que comeu pênis de homem que matou por se tratar de afrodisíaco

Josefa Lima de Sousa, 65, foi presa e confessou ter matado o morador de rua Celso Marques Ferreira, 60, em Peruíbe, no litoral de SP

A idosa Josefa Lima de Sousa, de 65 anos, que foi presa e confessou ter matado o morador de rua Celso Marques Ferreira, de 60, em Peruíbe, no litoral de São Paulo, alegou à polícia que comeu o pênis da vítima por se tratar de um afrodisíaco. A mulher, que também é suspeita de ter consumido parte do coração, afirma que o homem morto era um “estuprador de crianças”. No entanto, a investigação não encontrou nenhum indício desses crimes.

De acordo com o delegado Ricardo Wagner Zaitune, responsável pelas investigações, a idosa deu detalhes sobre como retirou os órgãos da vítima e os comeu. “[Falou] algumas coisas desconexas. Ela falou que o órgão genital é afrodisíaco”, disse ao G1.

O investigador destacou que Josefa alega que cometeu o crime sozinha, mas a polícia acredita que o companheiro dela, Robson Aparecido de Oliveira, de 41 anos, também teve participação no assassinato. Assim, ambos seguem cumprindo prisões preventivas.

“Não teria como uma mulher fazer sozinha, aliás, acho que nem um homem conseguiria fazer sozinho aquilo. Acho que teria que ter uns dois, três para segurar e fazer”, ressaltou Zaitune.

Pelo menos outras três pessoas são investigadas por suspeita de envolvimento no caso. Uma delas, inclusive, que é apontada como quem ajudou Josefa a abrir o corpo do morador de rua, deverá ter a prisão solicitada à Justiça. Os nomes desses suspeitos não foram revelados para não atrapalhar as investigações.

O delegado disse que aguarda o resultados dos laudos periciais, que devem apontar as causas da morte de Celso e se mais algum órgão dele chegou a ser retirado do corpo.

As defesas de Josefa e Robson não foram encontradas para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Relembre o caso

Celso foi encontrado morto na manhã do último dia 7 de março, na Rua Antônio Siqueira, no bairro Beira Mar, em Peruíbe. Segundo a Polícia Militar, o homem apresentava diversos ferimentos de arma branca no pescoço, caixa torácica e região genital. Ele foi encontrado sem o pênis e parte do coração.

Perto do local do crime, foi encontrada uma placa com a inscrição: “Estuprador pega gringa” e foi isso que levou os policiais até a suspeita. Ela é conhecida pelos apelidos “Gringa” e “Cigana”.

Após ser presa, a mulher afirmou ter comido o coração e pênis da homem, disse à polícia que ele era um “estuprador de crianças”, mas não soube detalhar quem foram as vítimas.

A idosa ressaltou que matou Celso “com a força do pensamento” e, em seguida, comeu os órgãos dele. A investigação ainda apura se ela fez uma sopa com os órgãos e distribuiu para moradores de rua na ocasião do crime.