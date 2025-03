Adolescente mata irmão de 7 anos a facadas dentro de casa no ES; polícia apura se ela estava em surto

Adolescente de 15 anos matou a facadas o irmão, de 7, dentro do apartamento em que moravam, no ES; polícia apura se ela estava em surto

Uma adolescente de 15 anos matou a facadas o irmão, de 7, dentro do apartamento em que moram, na Serra, na Grande Vitória, no Espírito Santo. Segundo os vizinhos, a garota sofre de transtornos psiquiátricos e estava sozinha com o menino enquanto a mãe deles trabalhava. A Polícia Civil apura se ela estava em surto no momento do crime.

O caso ocorreu na tarde de sábado (22). A adolescente estava muito agitada e chegou a ameaçar os moradores do condomínio antes da chegada da Polícia Militar. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas os socorristas atestaram que ela não estava ferida. Já o irmão, que estava dentro do apartamento, foi encontrado sem vida.

A mãe dos menores passou mal ao saber do caso e precisou ser levada a um hospital para atendimento. Não há detalhes sobre o estado de saúde dela.

A adolescente foi levada para a Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle), onde foi autuada por ato infracional análogo ao crime de homicídio. Depois, foi transferida ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).

A investigação apura quais são os transtornos psiquiátricos que a garota teria sido diagnosticada, se ela passava por tratamento e se estava em surto no momento em que matou o irmão.

Uma vizinha da família relatou ao site G1 que eles se mudaram para o condomínio há mais ou menos um ano e que ela chegou a cuidar do menino por um tempo.

“Eu tomava conta do menino para a mãe trabalhar. De vez em quando, a menina dormia na minha casa. Ela tomava alguns medicamentos, era acompanhada pelo CAPS [Centro de Atenção Psicossocial] e tinha transtornos de personalidade”, disse a mulher.