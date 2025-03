Rafa Diniz: polícia apura caso de cantor de arrocha que morreu afogado ao nadar no Rio São Francisco

Cantor de arrocha Rafa Diniz, de 22 anos, se afogou ao entrar para nadar no Rio São Francisco, na região da Ilha do Fogo, na divisa entre PE e BA

A Polícia Civil investiga a morte do cantor de arrocha Rafa Diniz, de 22 anos, que se afogou ao entrar para nadar no Rio São Francisco, na região da Ilha do Fogo, que fica entre Petrolina, em Pernambuco, e Juazeiro, na Bahia. O artista estava no local estudando o cenário para a gravação de um novo disco quando entrou na água e faleceu.

A morte ocorreu na última sexta-feira (21). Conforme a assessoria do artista, ele se preparava para a gravação do seu novo EP visual, intitulado “Resenha na Ilha”, que estava previsto para ser feita neste domingo (23).

Rafa analisava os cenários para as filmagens e decidiu entrar na água, pulando de uma pilastra a partir da Ponte Presidente Dutra. Mesmo sabendo nadar, ele foi arrastado pela correnteza e se afogou.

Amigos e familiares que o acompanhavam tentaram fazer o resgate, sem sucesso. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a vítima já foi retirada da água sem vida.

O caso foi registrado como morte suspeita e segue em investigação. Os policiais fazem diligências para esclarecerem as circunstâncias do afogamento.

Rafa Diniz deixou a esposa e duas filhas. O velório será realizado na tarde deste sábado (22) na casa em que ele morava, no bairro Ouro Preto, em Petrolina. Já o sepultamento está previsto para a manhã de domingo (23), no Cemitério Campo das Flores, na mesma cidade.

Quem era Rafa Diniz?

O cantor de arrocha iniciou a carreira musical há três anos, sendo que já tinha lançado sete discos desde então.

Suas músicas abordavam temas como amor, saudade e cotidiano. Entre as faixas mais conhecidas estão “E Agora Sonho Meu” e “Aliança”, ambas lançadas em 2025, além de “Plantão no Boteco” (2024) e “Mulher Segura” (2023).

No domingo, ele gravaria o EP “Resenha na Ilha”, que prometia unir música e imagens captadas na Ilha do Fogo. O local foi escolhido pelo cantor, pois ele queria valorizar as belezas naturais da região e reforçar suas ligações com o sertão.