Motociclista morre após ser baleado em tentativa de assalto em alça da Anhanguera, no interior de SP

A Polícia Civil investiga a morte do motociclista Iago Miranda Rodrigues, de 21 anos, que foi baleado em uma tentativa de assalto em uma alça de acesso da Rodovia Anhanguera, em Vinhedo, no interior de São Paulo. A vítima foi encontrada ainda com vida, com marcas de tiros nas costas e nos ombros, e foi socorrida. Porém, não resistiu e faleceu logo após dar entrada no hospital.

O caso aconteceu na noite de sexta-feira (21), na Rua Nicolau Von Zuben, próximo do acesso ao Km 78 da rodovia. Conforme o boletim de ocorrência, outros dois motociclistas que trabalhavam nas proximidades escutaram o barulho de tiros, seguido do som do escapamento de motos, e avistaram a vítima no chão. Não se sabe se os criminosos chegaram a levar algo.

A Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada e, no local, encontrou Iago ainda vivo. Uma ambulância foi chamada e o rapaz levado até a Santa Casa de Vinhedo, onde teve a morte confirmada.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária, da Polícia Técnico-Científica e da concessionária AutoBAn também estiveram no local para o atendimento da ocorrência. Buscas foram feitas na região pelos suspeitos, mas nenhum deles foi localizado.

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) informou que também acompanha o caso.

Nas redes sociais, familiares e amigos de Iago estavam revoltados com o caso e pediam que justiça seja feita. Eles comentaram que o rapaz voltava da faculdade, quando foi abordado e baleado por criminosos.

O sepultamento do jovem está previsto para ocorrer neste domingo (23), a partir das 11h, no Cemitério Municipal de Vinhedo.