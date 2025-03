Menina de 7 anos denuncia que era estuprada por marido da avó; homem foi apedrejado e linchado

Um homem de 49 anos morreu após ser apedrejado e linchado em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, na noite da última quinta-feira (20). Ele era suspeito de estuprar uma menina de 7 anos, que é neta da companheira dele. A vítima denunciou que era sempre abusada quando ficava só em casa com o homem e ele ainda a agredia.

O estupro foi denunciado no último dia 12 de março. A menina, que vive com a avó, que tem sua guarda, contou para a mãe que estava com medo, pois sempre que ficava sozinha era abusada pelo suspeito e apanhava. Assim, a genitora procurou a polícia.

A menina revelou que o homem sempre a ameaçava dizendo que a mataria, assim como outros membros da família, caso ela contasse sobre o estupros. A mãe, então, procurou a avó da criança, que disse que não tinha conhecimento de nenhum abuso sexual em sua casa, mas que instalaria câmeras de segurança.

A polícia deteve homem e a avó da menina, mas ambos prestaram depoimentos e foram liberados. Já a vítima foi levada ao Instituto Médico Legal (IML) para exames de corpo de delito.

O caso seguia em investigação, mas, na noite da última quinta-feira, o suspeito foi atacado na rua por populares, apedrejado e linchado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas no local os socorristas já constataram o óbito.

Testemunhas relataram que linchamento ocorreu por causa do estupro da menina, já que o homem já tinha sido denunciado pelo mesmo crime anos atrás. Os agressores seriam traficantes do bairro indignados com a violência sexual. Porém, até o momento, nenhum deles foi identificado.

A Polícia Civil confirmou que o suspeito foi achado sem vida, com ferimentos causados por pedra e madeira, além de ter marcas de pneus nas pernas e na barriga. A perícia removeu o corpo para o IML de Belo Horizonte.