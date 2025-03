Criança de 4 anos acha cocaína do pai, pensa que é bala de coco e distribui para colegas em escola

A Polícia Civil investiga um caso inusitado que ocorreu na Escola Municipal Mariana Silva Guimarães, em Itamonte, no interior de Minas Gerais. Uma criança de 4 anos encontrou papelotes de cocaína do pai em casa, pensou que se tratavam de balas de coco e levou para a unidade de ensino. Ela distribuiu aos colegas, sendo que ao menos 20 foram hospitalizados.

O caso ocorreu na última sexta-feira (21). Conforme o boletim de ocorrência, a criança levou pelo menos 16 papelotes da droga na mochila, sendo que nove foram consumidos pelos colegas.

As crianças, com idades entre 4 e 5 anos, pensavam que se tratava de doce e colocaram o pó na boca. Elas cuspiram, mas ainda assim acabaram ingerindo um pouco da droga. Ao menos 20 foram levados a um hospital da cidade, onde passaram por exames e foram liberados. Nenhum deles teve quadro de intoxicação.

Professores conversaram com a criança que levou a cocaína e ela disse que o material era do pai. O genitor foi chamado e compareceu à escola, no entanto, ao ter ciência do que tinha acontecido, foi embora antes da chegada da Polícia Militar e ainda não foi encontrado.

Na delegacia, onde o caso foi registrado, foi constatado que o homem já tem antecedentes criminais por tráfico de drogas. Ele segue sendo procurado para prestar esclarecimentos.

Enquanto a ocorrência ainda estava em andamento, o pai da criança pediu que um tio dela fosse até a escola para tentar buscar os papelotes de cocaína. Porém, o material já tinha sido apreendido e o rapaz brigou com conselheiros tutelares que estavam no local. Ele foi detido por desacato e liberado após assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).