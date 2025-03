Tragédia em MS: Bebê de 1 ano e 11 meses morre afogado em piscina de creche

Na manhã desta quinta-feira, dia 20 de março, um bebê, de apenas 1 ano e 11 meses, morreu afogado na piscina de uma creche, no Jardim Inápolis, em Campo Grande, município da região Centro-Oeste, capital do estado de Mato Grosso do Sul. As informações são do g1.

ANÚNCIO

De acordo com a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), o menino teria ficado sozinho por alguns instantes antes do acidente.

O acidente

Segundo o delegado Roberto Morgado, responsável pelo caso, o incidente aconteceu por volta das 11h30, enquanto o menino brincava em um balanço na parte da frente da creche.

À polícia, a cuidadora, que não teve a identidade divulgada, contou que havia se ausentado rapidamente para cozinhar, mas foi chamada por outra criança, quando o menino começou a se afogar.

Ainda de acordo com a mulher, ela socorreu o bebê imediatamente e o levou até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com a ajuda do marido. O menino chegou a ser atendido, mas não resistiu e morreu na unidade.

Na creche, a polícia destacou que há uma piscina rasa de aproximadamente 30 cm de profundidade, que fica no fundo do local. O caso segue sob investigação.

Leia também:

ANÚNCIO

Bebê de 1 ano morre após ser picada por um escorpião em GO; mãe também foi picada

Motociclista é atropelada e agredida pela esposa de um vereador

Mulher tenta pedir ajuda ao ser atacada por ex, aciona ‘botão do pânico’ em app, mas acaba morta