Pai que fugiu com a filha de 8 anos em SC é preso após ir até delegacia no RJ; menina passa bem

Anderson Hasse, que fugiu com a filha de 8 anos no início do mês em SC, foi preso ao procurar delegacia no RJ

Anderson Hasse, que era procurado após fugir levando a filha de 8 anos em Blumenau, em Santa Catarina, foi preso após se apresentar em uma delegacia no Rio de Janeiro, na noite de quinta-feira (20). De acordo com o delegado Bruno Fernando Alves de Oliveira, a criança foi entregue pelo homem e passa bem.

O homem era procurado por suspeita de sequestro de cárcere privado da filha desde o começo de março. Na ocasião, ele foi visto com a menina circulando na região do Morro do Baú, em Ilhota, no Vale do Itajaí, quando pegaram um carro de aplicativo portando malas e instrumentos musicais.

O pai disse que iria até Blumenau, onde se encontraria com colegas de trabalho, e de lá eles iriam para Piratuba, também em Santa Catarina, para o feriado de carnaval.

Anderson deveria ter levado a filha para a escola, no último dia 5 de março, o que não ocorreu. Assim, a mãe dela, Mariane de Freitas, procurou a polícia e denunciou o sumiço da menina.

Uma investigação foi instaurada e a polícia descobriu que o homem planejava o sequestro da filha há pelo menos três meses. Ele temia perder a guarda da menina, já que ele não vivia mais com a mãe dela, e suspeitava que a garota sofria abusos por parte de um parente.

Mariane destacou, em entrevista ao programa “Encontro”, da TV Globo, que o ex-marido passou a ter um comportamento estranho após o rompimento e demonstrava ter uma certa obsessão sobre a filha. Assim, ela temia que ele poderia fugir levando a garota.

“Ele estava muito quieto e realmente o meu medo tinha sentido, não era loucura da minha cabeça”, lamentou a mãe.

Prisão decretada

Anderson teve a prisão decretada pela Justiça na última sexta-feira (14) e seguia foragido. Porém, decidiu se entregar na noite de quinta-feira.

O caso segue em investigação, mas o homem pode responder pelos crimes de sequestro e cárcere privado.

A defesa dele não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.