Mulher que morreu ao cair do 2º andar de academia frequentava local há mais de um ano: “É inexplicável”

Tecelã Denise Oliveira, 45, morreu após se desequilibrar e cair do 2º andar de academia, em Caxias do Sul, no RS

Familiares e amigos da tecelã Denise Oliveira, de 45 anos, que morreu após cair do segundo andar de uma academia em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, estão inconsoláveis com a perda. Ela, que frequentava o local há mais de um ano, teria se desequilibrado de um aparelho durante um exercício e caiu sobre a janela de vidro, que se rompeu com o impacto.

O corpo de Denise começou a ser velado na quinta-feira (20) e foi sepultado na manhã desta sexta-feira (21) no Cemitério Público Municipal de Caxias do Sul. Durante a despedida, o pai dela, Antônio Oliveira, disse que não consegue acreditar na forma em que a filha morreu.

“Até agora não caiu a ficha. Pra mim ela tá dormindo. Não acredito, é inexplicável um pai enterrar uma filha, às vezes a vida é meio injusta”, lamentou o pai, em entrevista à RBS TV.

Queda do 2º andar

O acidente ocorreu na noite da última quarta-feira (19). Testemunhas relataram que Denise Denise estava perto de um aparelho chamado “Graviton”, que utiliza o peso do corpo da pessoa para realizar os movimentos, quando se desequilibrou. Ela caiu sobre uma janela de vidro, que cedeu com o impacto e a mulher caiu de uma altura aproximada de 10 metros.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e levou a vítima até um hospital, mas ela não resistiu aos ferimentos. Segundo a corporação, Denise ficou presa pelo pé em uma grade que separava o prédio da rua. Para retirá-la foi necessário cortar as hastes de ferro.

A Polícia Civil instaurou uma investigação sobre o caso e aguarda os laudos periciais sobre as causas do óbito. A investigação quer saber se o que ocorreu foi uma fatalidade ou se houve alguma negligência da academia.

A Academia Motivida, por sua vez, afirmou colaborar com as investigações sobre as causas do acidente e estendeu sua solidariedade aos familiares e amigos da vítima.