Motorista de Porsche que espancou idoso no litoral de SP responderá em liberdade após decisão da Justiça

Richard Henrique Julião, de 21 anos, dono e motorista de um Porsche foi acusado de espancar um idoso na Praia Grande, litoral de São Paulo, após reclamações sobre o barulho do veículo. Após ser considerado foragido da Justiça e ter um mandado de prisão expedido, ele foi beneficiado com um habeas corpus no dia 7 de março e deve seguir respondendo pelo crime em liberdade.

ANÚNCIO

Leia também:

Richard é acusado de espancar Argemiro Soares da Silva, de 78 anos, após o idoso reclamar do barulho feito pelo Porsche. As agressões foram registradas em vídeo por moradores do prédio que presenciaram a cena. Na ocasião, Richard dirigia em alta velocidade pela avenida, ressaltando o barulho do motor do veículo de luxo.

Agressão e outros crimes

No dia 12 de fevereiro o homem acelerava o veículo de luxo na Avenida Presidente Castelo Branco, em Praia Grande, em frente ao condomínio em que mora a vítima. Moradores do prédio desceram para reclamar do barulho e pedir que o condutor parasse, mas ele seguiu acelerando.

Ao se aproximar do carro, Argemiro foi atingido por um chinelo e em seguida agredido com socos e chutes pelo suspeito. O idoso foi socorrido e precisou de atendimento médico em decorrência dos ferimentos.

Além da agressão ao idoso, Richard tem diversas outras denúncias em seu nome, entre elas ele é acusado de violência doméstica pela ex-namorada, com quem tem um filho pequeno. Ele também já foi acusado de dar golpes com um banco digital onde oferecia empréstimos em troca do pagamento de parte do dinheiro como “garantia” para a liberação do valor total.