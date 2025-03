Jovem presa após chantagear homem e ameaçar expor traição chegou a receber R$50 mil da vítima

Uma jovem de 22 anos foi presa em flagrante depois de extorquir ao menos R$50 mil de um homem casado. O dinheiro foi enviado pela vítima em troca do silêncio da jovem, que ameaçou expor uma traição do homem por meio de grupos de WhatsApp com os familiares. Segundo a Polícia Civil de Goiás (PCGO), a esposa e a filha da vítima estavam entre os números que receberiam as “provas da traição”.

De acordo com informações compartilhadas pelo Metrópoles, as chantagens começaram em setembro de 2024 e seguiram até a prisão da jovem no dia 13 de março. Diversas mensagens enviadas por números variados ameaçavam mandar as provas da traição para os familiares da vítima caso os valores em dinheiro não fossem depositados.

A vítima chegou a transferir R$50 mil

Para continuar extorquindo a vítima, a mulher chegou a utilizar diversas linhas de telefone, visto que os números eram constantemente bloqueados. Apesar disso, ainda chegou a receber R$50 mil reais em troca “de seu silêncio”.

Ai perceber que as ameaças continuaram mesmo após o pagamento, o homem buscou pela polícia e registrou um boletim de ocorrência. Mesmo com o BO a suspeita tentou uma nova extorsão, diante da qual a vítima acionou a polícia que prendeu a mulher em flagrante.

Além dela, o irmão, o pai e um amigo tiveram a prisão preventiva decretada por terem recebido parte dos valores transferidos pela vítima. A suspeita e o irmão permanecem presos enquanto o amigo teve a liberdade provisória concedida pela Justiça. O pai da suspeita segue foragido.