Homem é baleado por amigo após atrasar o pagamento de uma dívida

Uma cobrança de dívida entre amigos terminou com uma pessoa ferida em Birigui, interior de São Paulo. A vítima, de 33 anos, foi atingida por dois disparos após o suspeito, de 29 anos, ir cobrar uma dívida de R$4 mil em sua casa.

ANÚNCIO

Leia também:

O caso, registrado na manhã do último dia 20 de março, segue sob investigação da Polícia Civil, que compareceu ao local onde encontrou marcas de disparos nas paredes do condomínio. Segundo o G1, a ação do suspeito foi registrada pela câmera de segurança do condomínio.

De acordo com a declaração da vítima e as imagens da câmera, o suspeito foi ao encontro do amigo, com quem conversava desde a noite anterior, para cobrar uma dívida de R$4 mil. Ao chegar ele efetuou dois disparos contra a vítima, que correu para os fundos do residencial, mas foi perseguida pelo suspeito. Nos fundos do imóvel um novo disparo foi efetuado.

Atirador possui CAC

Após ser socorrido, o homem baleado relatou conhecer o suspeito há anos e afirmou que os dois costumavam frequentar a casa um do outro. Ele também confirmou que o homem responsável pelos disparos possui registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC).

No dia do crime o suspeito ligou dizendo que iria até a casa do amigo, e assim que o encontrou realizou os disparos. A vítima foi atingida no dedão do pé e na coxa.

Com as informações, os policiais foram até a casa do suspeito, mas não o encontraram. No local eles foram recebidos pela esposa do homem, que autorizou a entrada na residência em que foram localizadas duas maletas de armas vazias.

Em fala à polícia, a mulher afirmou que está em processo de separação e que não sabe onde o marido se encontra.