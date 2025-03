Ferroviários aprovam a paralização de cinco linhas de trem em ato contra a privatização da CPTM

Foi aprovada, durante uma assembleia realizada na noite da última quinta-feira, 20 de março, os ferroviários aprovaram uma greve em ato contra a privatização das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. A paralização está prevista para acontecer no dia 26 de março, na mesma semana em que o governo de São Paulo deve realizar o leilão do Lote Alto Tietê, que conta com as três linhas citadas.

De acordo com informações compartilhadas pelo Metrópoles, os ferroviários também aprovaram a formação de uma comissão de negociação e a realização de um ato público agendado para o dia 25 de março em frente à Bolsa de Valores (B3) de São Paulo.

Quais linhas serão afetadas?

A previsão dos ferroviários é de que a greve afete cinco linhas da CPTM, sendo elas:

7-Rubi

10-Turquesa

11-Coral

12-Safira

13-Jade

Para o sindicato, privatizar a CPTM é o mesmo que “transformar tudo em linhas 8 e 9″.

Por sua vez, segundo o governo de São Paulo, a concessão inclui itens como a modernização e ampliação da infraestrutura ferroviária no estado. Além disso, está prevista a reforça das 24 estações já existentes e a construção de oito novas estações.

As linhas 11, 12 e 13 ligam a região central da capital à zona leste e cidades como Mogi das Cruzes, Suzano e Guarulhos. Até o momento a CPTM não se manifestou sobre o assunto.