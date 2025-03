Detalhe na vida pessoal impede advogada de avançar em concurso para delegado em SC; entenda

A advogada Lays Lopes Carneiro Barcelos, de 32 anos, obteve boas notas e foi aprovada em um concurso para delegado em Santa Catarina. Apesar disso, foi barrada de assumir o cargo na fase de investigação social, depois que foi constatado que ela é casada com um homem que já foi condenado por tráfico de drogas. Ela recorreu da decisão, mas não obteve parecer favorável.

O caso foi revelado pela coluna “True Crime”, do jornal “O Globo”. O concurso em questão foi aplicado em 2023, sendo que Lays foi aprovada nas fases de prova objetiva, prova dissertativa, teste de capacidade física, prova oral, avaliação psicológica, exame toxicológico e avaliação de títulos.

No entanto, na fase de avaliação social, foi descoberto que ela é casada com Guilherme Henrique de Souza do Nascimento Lima, de 34 anos, que foi condenado por tráfico de drogas, mas cumpre pena em liberdade.

Conforme a coluna, a Polícia Civil informou para a advogada que ela foi eliminada do concurso, com base no que foi determinado em edital, que prega que a idoneidade dos candidatos deve ser avaliada considerando seu histórico social e relações interpessoais para garantir a adequação ao cargo.

Lays decidiu recorrer e impetrou um mandado de segurança no Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC), em janeiro passado. Inicialmente ela teve uma resposta favorável, que a manteve no certame. Porém, a Polícia Civil recorreu e o caso foi analisado em 2ª Instância, no último dia 18 de fevereiro, e a candidata teve a eliminação do concurso mantida.

A advogada alega que a medida é desproporcional, já que ela só começou a se relacionar com o atual marido depois que já tinha sido aprovada nas provas e que não sabia dos antecedentes criminais dele, que atualmente possui emprego formal.

Lays diz ainda que nunca teve envolvimento com ações criminosas e sempre manteve uma vida social e profissional ilibada. A advogada argumenta que foi punida por um crime cometido por outra pessoa e recorreu mais uma vez.

A Polícia Civil de Santa Catarina não comentou sobre a eliminação da candidata.