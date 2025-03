Criança de cinco anos ajuda mãe a fugir das agressões do pai: “Abriu a porta e disse para ela sair”

Uma mulher de 41 anos precisou de atendimento médico de urgência após sofrer uma série de agressões e ser mantida em cárcere privado pelo companheiro, de 37 anos. Segundo informações das autoridades envolvidas no caso, ela conseguiu fugir de casa após o filho de cinco anos abrir a porta e deixá-la sair. O caso foi registrado em Guarujá, litoral de São Paulo.

Conforme dados obtidos pelo G1, vítima e agressor têm um relacionamento de 16 anos. A mulher chegou a registrar diversos boletins de ocorrência contra o homem, mas pediu a revogação das medidas protetivas.

Em fala, a delegada Edna Pacheco Fernandes Garcia, da Delegacia de Defesa da Mulher do Guarujá, afirmou que a vítima foi agredida de forma brutal com socos e pauladas no corpo e cabeça. Ela também teve parte do couro cabeludo arrancado com auxílio de uma faca. O homem também teria ateado fogo na vítima, que possui diversas queimaduras espalhadas pelo corpo.

Segundo o depoimento de uma testemunha, em agressões anteriores a mulher teve seus dentes arrancados pelo homem com o uso de um alicate.

Filho ajudou na fuga

A testemunha também foi responsável por revelar como a vítima conseguiu escapar do local em que era mantida pelo companheiro. Segundo declaração, a mulher era mantida em um quarto trancado, e fugiu após o filho de cinco anos abrir a porta.

“Ela ficava trancada no quarto. O filhinho dela, de cinco anos, abriu a porta e mandou ela fugir”, conta.

Após deixar o local, a mulher buscou por atendimento médico e é mantida em observação na unidade hospitalar onde é acompanhada pela equipe médica e pelo serviço psicossocial. O caso em questão foi registrado como violência doméstica e tentativa de feminicídio na Delegacia Sede da cidade.