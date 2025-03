Chuva dá um refresco no fim de semana e temperatura fica amena em SP

Após dias de intenso calor e fortes pancadas de chuva assolando a vida do paulistano, a chegada do outono muda o tempo e dá lugar às temperaturas mais amenas, com madrugadas mais frias.

Para este final de semana, as chuvas devem dar um descanso à cidade de São Paulo, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Contingência (CGE) da Prefeitura de São Paulo. Não há previsão de chuva para o sábado, mas de domingo para segunda pode ser que haja alguma precipitação mais leve.

Quem acordou cedo para trabalhar já sentiu a diferença da madrugada mais fria, na casa dos 17ºC. A temperatura máxima prevista para esta sexta-feira é 27º C. O sábado não deve ser muito diferente, e a máxima prevista é de 28º C.

GEADA NO SUL

Nos últimos dias uma intensa massa de ar frio derrubou o padrão de calor intenso que predominava em boa parte do país e no sul do país a Serra Catarinense amanheceu com geada e são Joaquim registrou uma madrugada com 3,8º C.

Com a passagem da massa de ar frio, o calor deve retornar nos estados do sul do país, mas sem a intensidade de antes, e as frentes frias começam a se tornar mais freqüentes.