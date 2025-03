‘Brisadeiros’: ex-candidata do PSOL presa por vender brigadeiros de maconha no carnaval deixa a cadeia

Brunella Hilton, que fez parte da candidatura coletiva Bancada dos LGBTQIA+ do PSOL, foi presa em flagrante por vender 'brigadeiros de maconha' e agora virou ré no caso

Brunella Hilton, de 34 anos, ex- candidata a vereadora pelo PSOL em São Paulo, deixou a cadeia, mas virou ré por tráfico de drogas. A mulher transexual foi detida no carnaval ao ser flagrada vendendo “brisadeiros”, como são chamados os brigadeiros de maconha.

De acordo com o Ministério Público de São Paulo (MP-SP), Brunella foi flagrada pela polícia com 100 porções dos brigadeiros. A denúncia sobre tráfico de drogas foi acatada pela Justiça, que expediu a soltura e determinou que ela responda ao caso em liberdade.

A defesa da ex-candidata não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Ao site G1, antes da soltura, o advogado Roberto Guastelli questionou a acusação de tráfico, pois disse que sua cliente não portava uma quantia em dinheiro que pudesse indicar venda dos “brisadeiros”.

O defensor ressaltou que Brunella possui autorização médica para importar canabinoides, para tratamento de ansiedade, e ressaltou que o laudo do Instituto de Criminalística não especificou a quantidade de maconha encontrada em cada brigadeiro.

Desaparecimento e prisão

Brunella foi detida na Avenida São João, no Centro de São Paulo, no último dia 2 de março. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a ex-candidata do PSOL portava 800 gramas de maconha nos doces quando foi detida.

A família dela estava desesperada em busca do paradeiro, pois ela tinha feito o último contato com a mãe, Eunice Chagas, no dia 28 de fevereiro, quando disse que iria a um bloco de rua. Depois disso, as mensagens não eram mais respondidas.

Um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento foi registrado pelos parentes de Brunella no último dia 15 de março, quando Eunice, que mora em Minas Gerais, veio para a capital paulista em busca da filha.

Porém, após o registro do boletim de ocorrência, policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) entraram em contato com a família de Brunella para informar que, no último dia 2 de março, ela foi presa em flagrante vendendo os “brigadeiros de maconha” no Centro de São Paulo.