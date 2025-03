Adolescente é espancada pela mãe após um maço de cigarros ser encontrado em seus pertences

Uma mãe foi presa após golpear repetidamente a cabeça da filha de 15 anos e tentar enforcar a adolescente. Conforme as informações divulgadas sobre o caso a mulher, de 36 anos, também tentou enforcar a jovem na última quinta-feira, dia 20 de março, em Presidente Epitácio, no interior de São Paulo.

De acordo com dados apurados pelo G1, uma equipe da Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência de violência doméstica. No local, a jovem contou que a mãe a agrediu após encontrar um maço de cigarro entre seus pertences. Além de tentar enforcar a jovem, a mulher também a golpeou com um martelo na região da cabeça.

A menina foi encaminhada para atendimento médico, medicada e liberada sob cuidados da avó materna. Por sua vez, a mãe foi localizada e detida na Delegacia de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça.