VÍDEO: Assalto a farmácia termina em confusão e com um baleado na Grande SP; dupla foi presa

Um assalto a uma farmácia terminou em confusão e com uma pessoa ferida em Guarulhos, na Grande São Paulo, na madrugada desta quinta-feira (20). Imagens gravadas por uma testemunha mostra quando populares tentaram impedir que um criminoso deixasse o estabelecimento e eles entraram em luta corporal. O bandidos atirou, atingindo uma pessoa na perna, e depois fugiu com o comparsa. A dupla acabou presa.

Veja abaixo o vídeo divulgado pelo “Jornal Cidade de Guarulhos”:

O assalto ocorreu por volta da 1h de hoje na farmácia, localizada na Rua Tapajós, no Centro de Guarulhos. A testemunha percebeu a movimentação estranha e passou a gravar, quando um homem armado e usando capacete tentou sair do estabelecimento, mas foi impedido por um homem que estava no local. Não se sabe qual a ligação dele com o comércio.

Outras duas pessoas presenciaram a situação e foram para cima do bandido, que teve o capacete retirado e jogado no chão. Foi quando o ladrão atirou e baleou uma pessoa na perna. Logo depois, o assaltante e seu comparsa fugiram.

A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Geral de Guarulhos. Não há detalhes sobre a identidade e sobre o estado de saúde dela.

A Polícia Militar foi acionada e fez buscas pelos criminosos na região. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), os dois suspeitos, de 20 e 24 anos, foram localizados e presos.

“Policiais militares foram acionados para atender um roubo a uma farmácia, onde foram passadas as características dos autores. Após diligências, a dupla foi encontrada e questionados, confessaram o delito. Com eles foram recuperados medicamentos e uma quantia em dinheiro”, informou a pasta.

O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Guarulhos e segue em investigação.