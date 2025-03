Acidente entre ônibus escolar e carreta deixa feridos em rodovia no interior de SP; vídeo mostra socorro

Batida entre ônibus escolar e carreta deixa feridos em rodovia em São José do Rio Pardo, no interior de SP

Um acidente entre um ônibus escolar e uma carreta bitrem deixou feridos na Rodovia Prefeito Homero Correa Leite, em São José do Rio Pardo, no interior de São Paulo, na manhã desta quinta-feira (20). Os dois condutores dos veículos sofreram lesões leves e foram socorridos. Já as 12 crianças que seguiam no coletivo tiveram algumas escoriações, mas estão fora de perigo.

Veja abaixo o momento em que as equipes ainda faziam o resgate das vítimas, divulgado pela página “De Olho São José do Rio Pardo”:

O acidente ocorreu pouco antes das 7h, enquanto o ônibus levava as crianças para aulas na Emeb Zélia Maria Zanetti, no bairro Vila Verde, e no Educandário São José, no Centro.

Enquanto estava em um trecho de subida na rodovia, contra o sol, o condutor do ônibus disse que não percebeu uma carreta bitrem que seguia à frente e colidiu contra a traseira do veículo.

A carreta levava uma carga de farelo de soja, sendo que parte ficou espalhada na pista. Os dois motoristas sofreram lesões leves e foram levados ao hospital da cidade. Já as crianças que estavam no coletivo tiveram escoriações e também foram socorridas, bastante assustadas, mas todas estão fora de perigo.

Equipes do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem (DER) estiveram no local para a operação de socorro.

As causas do acidente ainda serão apuradas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).