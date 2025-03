Saiba o que disse Robinho sobre Rudney Gomes no caso de estupro coletivo; homem foi achado morto

Rudney Gomes, amigo de Robinho citado no processo que levou o ex-jogador à prisão por estupro coletivo, foi achado morto no litoral de SP

Rudney Gomes, amigo de Robinho citado no processo que levou o ex-jogador à prisão por estupro coletivo, foi encontrado morto em Santos, no litoral de São Paulo. Apesar de ter seu nome envolvido no caso pelo ex-atleta, que disse que ele “rangou” a albanesa vítima da violência sexual, na Itália, o homem não chegou a ser condenado.

ANÚNCIO

De acordo com o site G1, em um áudio, Robinho deu detalhes sobre a atuação do amigo durante o estupro. “Eu vi o Rudney rangando ela, e os outros caras rangando ela. Então os caras que rangaram ela vão se f****“, disse o ex-jogador.

Rudney e outros três amigos de Robinho foram citados no processo, mas deixaram a Itália e não a Justiça daquele país não conseguiu notificá-los sobre a audiência preliminar, ocorrida em março de 2016. Assim, o juiz separou os casos e apenas o do ex-jogador e de Ricardo Falco avançaram, sendo que ambos foram presos e julgados.

Condenado a 9 anos de prisão pelo estupro coletivo, Robinho permanece em reclusão na Penitenciária 2 de Tremembé, no interior de São Paulo. Já Falco segue detido na Penitenciária 1 de Guarulhos, na Região Metropolitana da Capital.

LEIA TAMBÉM:

Morte de Rudney

Segundo a Polícia Civil, Rudney se suicidou. O corpo dele foi encontrado na última terça-feira (18) na área comum de um prédio na Avenida Ana Costa, no bairro Gonzaga, em Santos.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e constatou a morte no local. A ocorrência foi registrada como suicídio na Central de Polícia Judiciária (CPJ) da cidade.

ANÚNCIO

Morre Rudney Gomes, amigo de Robinho citado em caso de estupro, em Santos (Foto: Reprodução)

Estupro coletivo

O crime envolvendo Robinho aconteceu na boate Sio Café, em Milão, na Itália, em 2013. Na época, Robinho jogava pelo Milan e comemorava seu 29º aniversário. Ele foi condenado pela Justiça italiana por estupro e não tinha mais possibilidade de recorrer.

Contudo, como o Brasil não extradita cidadãos natos, os órgãos italianos solicitaram que o cumprimento da pena ocorresse em território brasileiro. O pedido foi aceito pelo STJ.

Após essa decisão, a polícia deteve Robinho no dia 21 de março deste ano em sua cobertura em Santos, onde morava com a família.

Desde a prisão, Robinho está na Penitenciária 2 de Tremembé. O local é conhecido como o “presídio dos famosos”, destinado a detentos que são figuras públicas ou cujos crimes tiveram grande repercussão.