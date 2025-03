Passageiro faz cocô em ônibus após se irritar com o motorista por causa da passagem

Uma cena inusitada chocou os passageiros de um ônibus municipal de Santos, no litoral de São Paulo. Segundo Matheus Bernardo, estudante que estava no coletivo a caminho da faculdade, um homem fez cocô em um dos bancos do ônibus após se irritar com a decisão do motorista sobre o pagamento da passagem.

O relato do estudante, e de outras testemunhas, foi compartilhado pelo G1, que confirmou que o veículo foi higienizado e seguiu viagem após o ocorrido. O caso em questão foi registrado na última segunda-feira, dia 17 de março, em um dos veículos que faz a linha 154 do transporte público da cidade de Santos.

A principal suspeita é de que um homem em situação de rua tenha defecado no banco após se irritar com o motorista, que se recusou a permitir que ele embarcasse no coletivo sem pagar a passagem. Ele conseguiu entrar no ônibus após outro passageiro pagar por seu bilhete.

O ônibus voltou a operar após ser higienizado

Em fala, o estudante revela ter sentido nojo diante da situação e reforça que é algo incomum de acontecer em um ônibus. Inicialmente ele acreditou ser uma brincadeira, visto que outros passageiros o alertaram para não se sentar no banco. Segundo o jovem, o caso acabou se tornando algo “cômico”, uma vez que “não é algo que se vê todos os dias”. No entanto, ele reforça que ainda assim foi uma situação “bem desagradável”.

De acordo com a Prefeitura de Santos, que confirmou a ocorrência, o ônibus estava nas proximidades do Terminal de Passageiros Deputado Rubens Paiva quando a situação ocorreu. O motorista relatou o caso e solicitou a higienização do veículo, que foi realizada pela equipe de limpeza do local.

Após cerca de 10 minutos, o veículo voltou a operar normalmente na linha 154.