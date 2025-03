Notebook ‘segura’ bala e salva motociclista alvo de tiro durante assalto, na Zona Oeste de São Paulo

Um notebook salvou um motociclista de 35 anos de ser morto durante um assalto no bairro Jaguara, na Zona Oeste de São Paulo. A vítima foi abordada por criminosos na Rua Capitão Mor Rodrigues de Almeida, sendo que um deles atirou. O projétil chegou a atingir as costas do rapaz, mas o equipamento eletrônico que estava na mochila amenizou o impacto e impediu uma lesão grave ou até fatal.

O caso ocorreu na noite da última terça-feira (18). De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o motociclista trafegava, com a mochila nas costas, quando pelo menos cinco assaltantes o abordaram. Um dos bandidos, que estava em uma bicicleta, jogou o equipamento contra a vítima, fazendo com que ela parasse.

O motociclista foi rendido, enquanto os bandidos desligaram a moto. Logo depois, um dos ladrões atirou nas costas dele e o bando fugiu levando a moto.

A vítima foi socorrida por testemunhas e levada ao Hospital Regional de Osasco. Durante o atendimento, foi comprovado que ela tinha sido atingida por uma bala, mas de forma superficial, graças ao notebook ter amenizado o impacto. Após receber atendimento, o homem foi liberado e está fora de perigo.

Buscas foram feitas pelos bandidos e a moto da vítima foi encontrada abandonada na Rua Niterói, no bairro Rochdale, em Osasco, na Grande São Paulo.

Segundo a SSP-SP, a vítima passou por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) e a moto foi encaminhada para perícia. O caso foi registrado como roubo e localização/apreensão e entrega de veículo no 33º Distrito Policial de Pirituba, que faz diligências em busca dos assaltantes.