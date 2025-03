Mulher tenta pedir ajuda ao ser atacada por ex, aciona ‘botão do pânico’ em app, mas acaba morta

Yasmin Farias Cardoso, de 27 anos, tentou pedir ajuda por 'botão do pânico' ao ser atacada por ex-namorado, mas acabou sendo morta a facadas, em MT

A Polícia Civil investiga a morte de Yasmin Farias Cardoso, de 27 anos, que foi atacada a facadas pelo ex-namorado, José Cícero Feitosa da Silva, de 35, em Rondonópolis, em Mato Grosso. A jovem tentou pedir ajuda por um aplicativo, no qual acionou um “botão do pânico”, e se trancou em um quarto enquanto esperava pelo socorro. Mesmo assim, o homem invadiu o local e a matou.

O caso ocorreu na madrugada desta quinta-feira (20) em uma casa localizada no Jardim Belo Panorama. Conforme o boletim de ocorrência, Yasmin já tinha obtido uma medida protetiva na Justiça, que impedia José Cícero de se aproximar dela.

Mesmo assim, o homem foi até a casa dela e invadiu, pulando o muro. Ao perceber a situação, Yasmin entrou no aplicativo “SOS Mulher MT” e acionou o “botão do pânico”. Enquanto esperava por ajuda, ela se trancou em um quarto, mas o agressor conseguiu entrar no local e a esfaqueou.

Quando a Polícia Militar chegou, já encontrou a mulher sem vida. José Cícero também foi achado morto no local e a suspeita é que tenha cometido suicídio.

O homem tinha antecedentes criminais por lesão corporal, ameaça e direção sob efeito de álcool, conforme detalhou o tenente-coronel Silva Sá, comandante do 5° BPM, em entrevista ao portal “Agora MT” (assista abaixo).