Mulher morre após se desequilibrar durante exercício e cair do segundo andar de uma academia

A Polícia Civil confirmou a morte de uma mulher de 45 anos devido a uma queda do segundo andar de uma academia em Caxias do Sul (RS). A vítima, identificada como Denise Oliveira, teria se desequilibrado perto de um aparelho e caído sobre a janela de vidro, que se rompeu com o impacto.

Em informações disponibilizadas pelo G1, foi confirmado pelo delegado Raone Nogueira que Denise estava perto de um aparelho chamado “Graviton”, que utiliza o peso do corpo da pessoa para realizar os movimentos. Após o impacto contra a janela de vidro a estrutura cedeu e ela caiu de uma altura aproximada de 10 metros.

Ela chegou a ser socorrida

Segundo o Corpo de Bombeiros, que atuou no resgate à vítima, Denise ficou presa pelo pé em uma grade que separava o prédio da rua. Para retirá-la foi necessário cortar as hastes de ferro entre as quais seu pé ficou preso. Após o resgate, Denise foi levada ao hospital, mas não resistiu e faleceu.

A Academia Motivida, por meio de uma nota, afirmou colaborar com as investigações sobre as causas do acidente e estendeu sua solidariedade aos familiares e amigos da vítima.