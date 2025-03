Motoristas de Porsche e T-Cross são indiciados após racha com veículo alugado e sem habilitação

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) confirmou em nota enviada ao Metro World News que os motoristas envolvidos em um suposto racha na Zona Leste de São Paulo foram identificados e indiciados. O caso, registrado durante a madrugada da última segunda-feira, dia 17 de março, terminou com um acidente envolvendo um dos veículos.

Os motoristas foram identificados como Vinicius da Silva Nunes, que conduzia uma T-Cross alugada, e Bruno Souza de Jesus Salvino, condutor da Porsche azul. Diante do ocorrido os dois foram indiciados pelos crimes de fuga de local de acidente, realização de manobras perigosas em via pública, dirigir sem permissão ou habilitação e trafegar em velocidade incompatível com a via.

Conforme informações disponibilizadas pela SSP-SP, o caso segue em investigação no As investigações prosseguem pelo 30° Distrito Policial (Tatuapé). Caso condenados, os motoristas podem enfrentar pena de prisão de seis meses a um ano, ou multa.

Entenda o caso

Na madrugada da última segunda-feira, dia 17 de março, câmeras de segurança registraram o momento em que os veículos cruzam uma via em alta velocidade no bairro do Tatuapé, Zona Leste de São Paulo. Um dos carros, uma T-Cross branca que seria alugada, capota e se choca contra outros dois carros parados na rua.

Segundo apuração do G1, a T-Cross em questão foi alugada em nome de outra pessoa, que possui carteira de habilitação. O motorista deixou o local com auxílio dos ocupantes de outro veículo que trafegava na mesma veia.