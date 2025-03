Motociclista é atropelada e agredida pela esposa de um vereador

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o momento em que Adryana Queiroz, esposa do vereador Flávio Henrique (MDB), atropela uma motociclista e passa a agredir a vítima com um pedaço de pau. Segundo informações, o caso ocorreu no Maranhão.

ANÚNCIO

Leia também:

As imagens, que foram cedidas ao Metrópoles e compartilhadas, mostram Adryana logo após o atropelamento. A vítima fica caída no chão enquanto a agressora pega um pedaço de madeira de dentro de sua caminhonete e começa a atacá-la.

Diante das agressões, a vítima corre para dentro de uma loja, onde é novamente derrubada pela agressora, que continua batendo nela com um pedaço de madeira. Mesmo com o pedido de pessoas do estabelecimento para sair do local e parar com as agressões, Adryana segue batendo na mulher caída.

Somente quando um dos comerciantes segura Adryana é que ela para de agredir a vítima, que sai do estabelecimento onde tem um novo bate-boca com a mulher. A agressora então entra em seu veículo e segue.

Até o momento a mulher ou o vereador não se pronunciaram sobre o ocorrido. Informações sobre a vítima ou sobre o que teria causado a confusão não foram divulgadas.