Lotofácil tem dois ganhadores no sorteio desta quarta-feira

Duas apostas dividiram o prêmio da Lotofácil no sorteio desta quarta-feira, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal, e cada um deles ganhou um prêmio de R$ 681.513,06. As apostas vencedoras foram feitas na Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso, e Porto Velho, Rondônia.

Os números sorteados foram:

02, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 23, 25

Na segunda faixa de premiação, com 14 acertos, 501 apostas ganharam R$ 814,92. Outras 11.562 faturaram, cada uma, R$ 30.

HOJE

A loteria retoma nesta quinta-feira seu sorteio diário e promete pagar a quem acertar as quinze dezenas sorteadas um prêmio de R$ 1,7 milhão.

A aposta simples da Lotofácil custa R$ 3,50 e pode ser feita em qualquer casa lotérica ou pelo aplicativo da Caixa.