Jovem de 21 anos é a 5ª vítima fatal de acidente entre caminhonete e caminhão no interior de São Paulo

Nesta quinta-feira, 20 de março, foi confirmada a morte da quinta vítima de um grave acidente envolvendo uma caminhonete e um caminhão na Rodovia Dr. Alpheu Rampazzo, entre Taiaçu e Taiúva, no interior de São Paulo. Giovana Carvalho Miranda, de 21 anos, estava internada desde o dia 28 de fevereiro, mas não resistiu aos ferimentos.

ANÚNCIO

Leia também:

Conforme reportagem do G1, além de Giovana, sua irmã, Sofia Carvalho Miranda (16) e outras três pessoas da mesma família faleceram no local do acidente. O jovem Heitor Bergamaschi (15), filho de uma das vítimas fatais, segue internado no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, mas seu estado de saúde não foi divulgado.

Relembre o acidente

As vítimas estavam dentro de uma caminhonete que bateu na traseira de um caminhão enquanto seguia pela rodovia. No momento da colisão, o caminhoneiro conseguiu prestar socorro às vítimas e também precisou de atendimento médico, visto que ficou em estado de choque. O resultado do teste do bafômetro deu negativo.

As causas do acidente ainda seguem sob investigação.