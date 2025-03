Idoso morre após acidente envolvendo carroça e caminhonete no interior de SP

Na manhã desta quinta-feira, dia 20 de março, um idoso, de 69 anos, que não teve o nome divulgado, morreu em um acidente de trânsito envolvendo uma carroça e uma caminhonete.

O caso aconteceu na Vicinal Francisco de Assis Martucci, em Dracena, município no interior do estado de São Paulo. As informações são do portal g1.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o acidente ocorreu às 5h50, quando uma caminhonete teria colidido na traseira da carroça em que o idoso estava. Com o impacto da batida, ele foi arremessado no asfalto e não resistiu aos ferimentos.

O idoso chegou a ser socorrido e encaminhado para o Pronto-Atendimento Municipal (PAM), mas já chegou à unidade de saúde sem vida. O cavalo, que puxava a carroça, teve apenas um ferimento na perna.

O condutor da caminhonete não se feriu. Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros estiveram no local para atender a ocorrência. As causas do acidente agora são apuradas pela perícia.

