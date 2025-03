Idoso ataca irmã com marreta durante briga por herança e acaba preso pela polícia

Uma briga familiar por questões de herança terminou em violência na cidade de Barbacena, Minas Gerais. Um homem de 68 anos atacou a própria irmã, de 50, com golpes de marreta na cabeça, deixando-a gravemente ferida. O caso ocorreu na noite de terça-feira (18), no bairro João Paulo II.

Segundo informações da Polícia Militar, a agressão aconteceu enquanto a vítima estava de costas, sem chance de se defender. Um outro irmão, de 56 anos, conseguiu intervir e interromper o ataque, evitando um desfecho ainda pior.

Após ser socorrida, a mulher foi levada às pressas para o Hospital Regional de Barbacena, onde permanece internada em estado grave. O agressor, por sua vez, fugiu do local, mas foi encontrado pouco tempo depois no bairro Nova Cidade.

Suspeito é preso e investigação está em andamento

Quando abordado pelos policiais, o idoso manteve silêncio e não forneceu explicações sobre o crime. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde será investigado por tentativa de homicídio.

Casos de violência motivados por disputas patrimoniais são recorrentes e costumam gerar conflitos intensos entre familiares. Especialistas alertam que, muitas vezes, a falta de mediação adequada pode levar a confrontos extremos.

Agora, as autoridades seguem com as investigações para entender melhor as circunstâncias do crime e apurar possíveis antecedentes de conflitos entre os envolvidos.

Com informações: SBT News