Homem se masturba durante corrida em carro de aplicativo e é preso no interior de SP

Na tarde da última segunda-feira, dia 17 de março, um homem, de 40 anos, foi preso após uma motorista por aplicativo denunciar que ele se masturbou durante uma corrida. O caso aconteceu em Piracaia, município localizado no interior do estado de São Paulo. As informações são do g1.

Segundo o Boletim de Ocorrência, a motorista, de 26 anos, relatou a um guarda municipal que havia aceitado a corrida do suspeito no bairro San Marino e, ao chegarem no destino final da corrida, o homem pediu para que ela o levasse embora de volta.

Ainda de acordo com o documento policial, a mulher contou que o homem sentou no banco do carona e, durante a viagem, começou a esfregar a mão em suas próprias partes íntimas.

Ao entrar novamente no bairro San Marino, o suspeito então abriu o zíper da calça, mostrou o pênis e começou a se masturbar. A mulher ordenou que ele descesse do veículo e o homem abriu a porta e saiu correndo.

Suspeito resistiu à prisão

O guarda municipal que recebeu o relato da vítima e outro agente foram até a casa do homem que, ao perceber a presença das autoridades, tentou fugir do local.

Ainda conforme o boletim, durante a abordagem, o homem tentou resistir, agredindo os guardas. Ele foi detido e encaminhado para a Delegacia de Piracaia. A ocorrência foi registrada como importunação sexual, resistência, lesão corporal e desobediência.

